Young Sheldon
Folge 19: Ein treuer Baptist und ein sexy Ehemann
20 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 6
Georgie beichtet George, dass er Vater wird. Gemeinsam erzählen sie auch Mary von Mandys Schwangerschaft. Nach einem kurzen Nervenzusammenbruch verlangt sie, dass ihr Sohn seine Freundin zu Hause vorstellt. Sie plant gedanklich schon die Hochzeit, doch ihr Mann macht ihr klar, dass sie die beiden nicht zur Eheschließung zwingen kann. Mary fühlt sich an ihre eigene Vergangenheit erinnert und sucht deswegen Rat bei ihrer Mutter.
