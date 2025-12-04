Jina Khayyer: "Im Herzen der Katze"Jetzt kostenlos streamen
Zwischen den Zeilen
Folge 5: Jina Khayyer: "Im Herzen der Katze"
42 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6
In unserer neuesten Folge von Zwischen den Zeilen erzählt Autorin Jina Khayyer uns etwas über ihren Debütroman "Im Herzen der Katze". Die Geschichte handelt von drei Generationen iranischer Frauen, von starken Verbindungen und leisen Brüchen, von Solidarität, Liebe und dem Mut zur Selbstbestimmung. Ein Gespräch über das, was durch Generationen weitergegeben wird - und das, was neu erkämpft werden muss.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick