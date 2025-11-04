Beef Club
Rezept Marco von Arx: Hirschbäggli, Hirschragout mit Feigen & Shimenjipilzen, Federkohl & Kokosnuss, Spirulina-Gewürzmischung
Aktualisiert:
Es wird wild. Für sein heutiges Gericht hat sich Marco von Arx für Spirulina, Kokosnuss und Hirschschlegel entschieden.
Rezept und Zubereitung
Zutaten für die Spirulina Gewürzmischung
3 Lorbeer-Blätter
5 Wacholderbeeren
Abrieb von 2 Limetten
2 EL Zucker
1 TL Salz
2 EL Spirulina
Alle Zutaten zusammen im Mixer pürieren, bis ein feines Pulver entsteht.
Zutaten für Hirschbäggli
360 g Hirschbäggli (aus dem Stotzen)
etwas Olivenöl zum Braten
etwas Spirulina-Gewürzmischung
10 g Butter
Beide Stücke mit Salz würzen und scharf anbraten, im Ofen für 7 Minuten bei 160 °C Heissluft garen.
Anschliessend die Stücke für 10 Minuten in Alufolie ruhen lassen.
Danach mit etwas Butter nochmals kurz anbraten, nach dem Aufschneiden mit Spirulina-Gewürz bestäuben.
Zutaten für Hirschragout mit Feigen & Shimenjipilzen
250 g Ragout aus dem Stotzen
eine halbe Zwiebel, geschnitten
1 Karotte, grob geschnitten
0,75 Knollensellerie, grob geschnitten
1 EL Tomatenmark
3 dl Rotwein
3 dl Wildfond
2 Lorbeerblätter
etwas Salz
etwas Pfeffer
etwas Zucker
6 Feigen
100 g Zucker
2 dl Rotwein
150 g Schimenji-Pilze
25 g Butter
Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen, im Dampfkochtopf richtig scharf anbraten und aus der Pfanne nehmen.
Das geschnittene Gemüse in derselben Pfanne rösten. Danach Tomatenmark dazugeben und kurz mit anrösten. Alles mit Rotwein ablöschen und einkochen lassen, danach den Wildfond, das Fleisch und die Lorbeerblätter dazugeben und im Dampfkochtopf für 50 Minuten garen.
Die Feigen mit dem Zucker in eine Pfanne geben, Zucker schmelzen lassen und mit Rotwein ablöschen. Das Ganze so lange köcheln lassen, bis der Rotwein stark eingekocht ist.
Die Pilze in einer heissen Bratpfanne anbraten.
Sobald das Ragout weich ist, die Sauce durch ein Sieb passieren. Nochmals abschmecken und mit etwas Butter aufmontieren. Gegebenenfalls etwas abbinden. Pilze und Feigen mit dem Ragout und der Sauce vermengen.
Zutaten für Federkohl & Kokosnuss
200 g Federkohl
1 Kokosnuss
60 g Butter
etwas Salz
etwas Pfeffer
10 g Zucker
2 dl Rapsöl zum Frittieren
Den Federkohl rüsten. 50 g davon beiseite legen und den Rest in einem Topf langsam mit Butter andünsten. Das Kokosnusswasser dazugeben und einkochen, mit Salz und Pfeffer würzen.
Das Kokosfleisch fein schneiden und in Butter mit etwas Zucker anrösten und leicht karamellisieren.
Im Rapsöl nun den restlichen Teil vom Federkohl frittieren (180° C), danach abtropfen und etwas Salz dazugeben.
Lust auf "Beef Club" bekommen?
Die Folge zum Rezept streamen
Mehr entdecken
Neue Herausforderungen warten
"Willkommen bei den Reimanns": Abenteuer in der neuen Staffel
Styles für kältere Tage
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im November: Die Outfits der Moderator:innen von heute
28 erfolgreiche Staffeln
"In aller Freundschaft": So gut gelingt der Neueinstieg in die ARD-Serie
Liebe auf den ersten Blick
Erste Liebe: GNTM-Gewinner Moritz hat seine erste Freundin
Exklusives Statement
Abschied von "Sturm der Liebe": Vivien Wulf erklärt ihr Serien-Aus
ZDF-Kultserie feiert Jubiläum
23 Jahre später: Das wurde aus dem "Rosenheim-Cops"-Cast von damals
"JENKE. REPORT."
Jenke von Wilmsdorff trifft Finanz-Influencer: Was steckt hinter Memecoins?
Klassiker mal anders
Spicy Mate Mule
"Uncovered" mit Thilo Mischke
Japan: Warum sich viele Menschen ungeliebt fühlen und alternative Nähe suchen