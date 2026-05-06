Es wird wieder lecker! "Grill Club": Sandro Zinggeler sucht in Staffel 6 nach der ganz besonderen Zutat Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von C3 Newsroom Für Sandro Zinggeler geht es wieder auf eine kulinarische Entdeckungsreise. Bild: Seven.one

Der Sommer steht vor der Tür und damit meldet sich auch die Lust aufs Grillieren wieder. Passend zum Start in die schönste Zeit des Jahres geht "Grill Club" in die sechste Runde: Ab dem 17. Mai 2026 bei Joyn und ab dem 24. Mai 2026 in SAT.1 Schweiz.

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In der sechsten Staffel begibt sich Koch und Foodscout Sandro Zinggeler erneut auf einen genussvollen Roadtrip quer durch die Schweiz. Dabei führen ihn seine kulinarischen Abenteuer nach Arosa, wo er mit Heu kocht, nach Glarus, wo er der Kult-Zutat Schabziger näherkommt, in eine Regionen, in der zu seiner Überraschung Reis angebaut wird sowie auf eine Rinder-Ranch im Aargau, wo er den Cowboy in sich entdeckt. Ob Aroniabeeren direkt vom Feld, Heusirup nach kurvenreicher Anfahrt oder das älteste Markenprodukt der Schweiz: Sandro taucht tief in die Welt regionaler Produzent:innen ein und erlebt hautnah, wie vielfältig die Schweizer Genusslandschaft ist.

In der Hauptrolle auf dem Grill: Fleisch Neben den regionalen Spezialitäten spielt im "Grill Club" ein weiterer Star die Hauptrolle: Fleisch. Sorgfältig ausgewählt und vorbereitet von Fleischfachmann Philipp Glauser und stets passend zur jeweiligen Region. Das Besondere auch in der sechsten Staffel: Sandro weiss im Voraus nicht, welche Zutat und welches Fleischstück ihn erwarten. Erst vor Ort wird er mit der Herausforderung konfrontiert und muss daraus spontan ein schmackhaftes Grillgericht entwickeln. Dabei ist nicht nur sein kulinarisches Können gefragt, sondern auch Improvisationstalent, Neugier und eine Portion Abenteuerlust. "Grill Club" bietet auch in der neuen Staffel spannende Begegnungen, überraschende Zutaten und inspirierende Ideen für den Grill zu Hause; von rustikal bis raffiniert. Die neue Staffel "Grill Club" läuft ab dem 17. Mai auf Joyn und ab dem 24. Mai jeweils am Sonntag um 19.55 Uhr in SAT.1 Schweiz. Die Sendung wird unterstützt von Bell.

Begleite Sandro Zinggeler auf seiner kulinarischen Reise Alle Staffeln jetzt auf Joyn!

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