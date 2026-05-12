Es wird wieder absurd!
"Kurds im Ohr": Neue Missionen, neues Chaos, null Schamgefühl
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Yoldaş und Serhat sind zurück - und natürlich wird auch in der neuen Staffel von "Kurds im Ohr" wieder gelitten, gelacht und gnadenlos zurückgezahlt. Die beiden Hosts von "Kurds & Bündig" schicken sich erneut gegenseitig auf absurde Missionen, bei denen Fremdscham vorprogrammiert ist.
Das selbsternannte "erste kurdische Boygroup"-Podcast-Duo Yoldaş und Serhat gibt auch in der dritten Staffel von "Kurds im Ohr" Vollgas. Ob in der Auto-Waschanlage, im Gym, mitten im Shoppi Tivoli oder auf der Verkaufsfläche der Land Winterthur-Töss: Was harmlos beginnt, eskaliert garantiert. Die Devise lautet: It’s Payback-Time - denn Rache wird bekanntlich am besten kalt serviert.
Wir kennen uns einfach zu gut, leider. Genau deshalb weiss jeder sofort, wie man den anderen maximal aus der Komfortzone schubst. Das macht’s brutal unangenehm, aber eben auch extrem lustig.
Darum geht es bei "Kurds im Ohr"
Auch diesmal sitzen sich die beiden gegenseitig im Ohr, wie immer mit vielen spontanen Einfällen, Situationskomik und einer guten Portion Schadenfreude. Und wie immer gilt: Nichts ist sicher, ausser die Blamage. Denn die Regeln sind klar: Die Anweisungen über Funk müssen befolgt werden. Danach wird getauscht. Und wer zu früh lacht, hat spätestens in der nächsten Runde ein Problem.
Man denkt jedes Mal: schlimmer kann’s nicht werden. Und dann kommt einfach die nächste Aufgabe. Genau das macht den Reiz aus: man ist komplett ausgeliefert und muss trotzdem durchziehen.
Wer sind Yoldaş und Serhat?
Yoldaş (30) und Serhat (31), beide aus Winterthur, kennt man als Hosts des preisgekrönten Podcasts "Kurds & Bündig" – Gewinner der Suisse Podcast Awards 2024. Sie erzählen aus ihrem Alltag, kommentieren das Weltgeschehen und geben Stimmen Raum, die im Schweizer Mainstream oft zu kurz kommen. Zielgruppe? Migra-Kids und alle, deren Namen Word immer noch rot unterstreicht.
Aber nicht nur. Seit 2024 sind sie mit ihrer Sendung "Kurds im Ohr" auch im TV zu sehen. Serhat arbeitet als Informatiker, Yoldaş ist freischaffender Regisseur und studiert an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK).
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