"landuf, landab" Staffel 11: Nicole Bircher auf Besuch bei Seidenraupen, Pilzsammlern und Strahlern

In der neuen Staffel der Sommerserie "landuf, landab" reist Moderatorin Nicole Bircher erneut durch die Schweiz. In zehn Folgen geht es von Yverdon-les-Bains nach Disentis, von Bellinzona ins Zurzibiet: Überall warten Regionen, die entdeckt werden wollen und Begegnungen, die Eindruck hinterlassen. Ab dem 01. Juli wöchentlich bei Joyn und ab dem 08. Juli 2026 jeweils am Mittwoch um 19.45 Uhr in SAT.1 Schweiz.

"landuf, landab" porträtiert das Leben in der Schweiz in seiner ganzen Vielfalt - immer nah an der eindrucksvollen Natur und den Menschen in der Region. Nicole Bircher trifft auf eine Schlossbewohnerin, einen Trüffelsucher und eine Hüterin eines alten Handwerks. Im Zentrum steht neben der Region besonders die persönliche Begegnung mit den Menschen, die in ihr verwurzelt sind.

Moderatorin Nicole Bircher ist mit ihrer ungezwungenen und charmanten Art das Gesicht der Sendung. Sie liebt die Natur, ist neugierig auf Begegnungen und stellt sich immer wieder neuen Herausforderungen. Kein Berg ist ihr zu hoch, keine Wanderung zu steil und keine Aktivität zu anspruchsvoll. Zusammen mit Einheimischen vor Ort gibt Nicole Informationen und so manchen geheimen Tipp zu Land und Leuten. Dem Zuschauer stellt Nicole nicht nur die Besonderheiten verschiedener Regionen vor, sondern vermittelt aktuelle News von dort und gibt sicher auch den einen oder anderen Insider-Tipp für Kurztrips und Freizeit.

Wer ist Moderatorin Nicole Bircher?

Nicole Bircher ist eine Schweizer Moderatorin, Produzentin und Unternehmerin, die vor allem durch ihre Arbeit im Fernsehen bekannt wurde. Seit 2016 bereist sie für "landuf, landab" verschiedene Regionen der Schweiz und stellt deren Landschaften, Kultur, Traditionen sowie die Menschen vor Ort vor. Mit ihrer authentischen und nahbaren Art vermittelt sie Einblicke in das vielfältige Leben der Schweizer Regionen und hat sich damit als feste Größe im Schweizer Fernsehen etabliert.

Vor ihrer Fernsehkarriere absolvierte Nicole Bircher eine Ausbildung im Bereich Marketing und Kommunikation. Diese Erfahrungen bilden bis heute die Grundlage ihrer Arbeit vor und hinter der Kamera. Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin ist sie gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Stefan Hänni Mitinhaberin der Produktionsfirma Motion Production, die TV-Produktionen, Unternehmensfilme und digitale Medienformate entwickelt und realisiert. Darüber hinaus moderiert sie regelmäßig Galaveranstaltungen, Preisverleihungen, Podiumsdiskussionen, Firmenevents und Kongresse in der gesamten Schweiz.

"landuf, landab" läuft ab dem 01. Juli wöchentlich auf Joyn und ab dem 08. Juli wöchentlich um 19.45 Uhr in SAT.1 Schweiz.