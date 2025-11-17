Einsatz in Lübeck
"Morden im Norden" mit neuen Folgen: Verstorbener Hans-Peter Korff ist in seiner letzten Rolle zu sehen
Aktualisiert:von C3 Newsrrom
Die Krimiserie "Morden im Norden" bereichert mit zwölf neuen Fällen die Vorabendzeit im Ersten und bekommt zudem Anfang 2026 einen 90-Minuten-Spielfilm mit dem Titel "Weil du böse bist". Außerdem erwartet dich in einer der nächsten Episoden Hans-Peter Korffs letzter Auftritt in der Serie.
Ab 24. November: "Morden im Norden" immer montags um 18:50 Uhr im Ersten
"Morden im Norden": Staffel-Start im Herbst
Ab dem 24. November 2025 läuft die beliebte ARD-Krimiserie wieder - mit spannenden Delikten und dem bewährtem Ermittlerteam. Jede Woche am Montag um 18:50 Uhr gehen Finn Kiesewetter (Sven Martinek), Lars Englen (Ingo Naujoks), Nina Weiss (Julia E. Lenska) und Gregor Michalski (Jonas Minthe) in Lübeck und Umgebung auf Spurensuche.
Mit dem Spielfilm "Weil du böse bist" sind die Lübecker Ermittler:innen am Montag, 5. Januar 2026, um 20:15 Uhr im Ersten erneut im Hauptabendprogramm vertreten. Bereits 2024 hatten sie mit dem 90-Minüter "Am Abgrund" großen Erfolg. Thematisch bewegt sich der Film wieder im Spannungsfeld von Schuld, Gerechtigkeit und Recht und bleibt dabei der vertrauten Atmosphäre der Reihe treu.
Für Ingo Naujoks ist "Morden im Norden" eher ein "Melodram" als ein typischer Krimi: "Denn wir schauen dorthin, wo es hochemotional wird - in Familien, Freundschaften und in das Leben junger Leute. Unsere Stärke ist, mit Empathie für Opfer und Täter zu ermitteln. Das ist auch im Spielfilm unsere Handschrift."
Brisante Geschichten in den neuen Folgen
Die kommende Staffel greift drängende gesellschaftliche Fragen auf. Ein sogenannter "Sugardaddy" wird nach einem Treffen mit einer Minderjährigen tot aufgefunden. Nach einem Bombenanschlag auf einen Lehrer gerät ein Schüler in Verdacht. Und hinter der Fassade einer vermeintlich heilen Familie verbirgt sich ein Geheimnis, das das Leben einer Jugendlichen dramatisch verändert.
Staffel 6 von "Morden im Norden" anschauen
Hans-Peter Korff in seiner letzten Rolle
Ein Höhepunkt ist die Episode "Die Polin", die sich mit dem Thema der Ausbeutung ausländischer Pflegekräfte beschäftigt und zugleich den letzten Auftritt von Hans-Peter Korff zeigt.
Bekannt wurde Korff unter anderem als Familienvater in der Kultserie "Diese Drombuschs" sowie durch Rollen in "Adelheid und ihre Mörder", "Großstadtrevier" und zahlreichen TV-Filmen. Der Schauspieler, der Generationen von Fernsehzuschauern vertraut war, ist im März dieses Jahres in seiner Heimat Hamburg an einer Lungenentzündung gestorben.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
