Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

300€ CHINA KETTENSÄGE schlägt 2000€ STIHL? STÄRKSTE KETTENSÄGE der WELT MS 881 im TEST

14 Min.Ab 12
Bauforum2414 Min.Ab 12
Bauforum24
300€ CHINA KETTENSÄGE schlägt 2000€ STIHL? STÄRKSTE KETTENSÄGE der WELT MS 881 im TEST

300€ CHINA KETTENSÄGE schlägt 2000€ STIHL? STÄRKSTE KETTENSÄGE der WELT MS 881 im TEST

STÄRKSTE Kettensäge der Welt! STIHL MS 881 gegen China Säge Holzfforma G660!

Genre:
WISSEN
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Bauforum24