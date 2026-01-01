Brubaker
126 Min.Ab 12
126 Min.Ab 12
Brubaker
Um hautnah die Zustände auf der Wakefield-Gefängnis-Farm kennen zu lernen, lässt sich der künftige Gefängnisdirektor Brubaker dort als Häftling einschleusen. Es herrschen Terror, Folter, Gewalt und Korruption - die Gefangenen werden an Fabriken vermietet, im Essen ist Ungeziefer, und ärztliche Hilfe müssen sich die Häftlinge erkaufen. Brubaker verspricht, die menschenunwürdigen Zustände zu verbessern - doch Profitgier und politische Intrigen verhindern dies massiv.