Der einzige Zeuge
108 Min.Ab 12
108 Min.Ab 12
Der einzige Zeuge
Als in Philadelphia ein Polizist ermordet wird, ist der achtjährige Samuel Zeuge. Er und seine verwitwete Mutter Rachel sind Angehörige der Amish-People. Detective John Book kann es kaum glauben, als Samuel einen hoch geachteten Rauschgiftfahnder als Täter identifiziert. Wenig später wird auch Book zum Ziel des Killers. Schwer verletzt bringt er Rachel und Samuel zu den Amish, von denen er gesund gepflegt wird. Während Book sich in Rachel verliebt, finden die Killer seine Spur.