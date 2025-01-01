Der Ölprinz
87 Min.Ab 6
87 Min.Ab 6
Der Ölprinz
Als ein Gauner, genannt "der Ölprinz", eine nicht existierende Ölquelle am Shelly-See verkaufen will, kommt ihm ein Siedlertreck in die Quere. Um sein Geschäft dennoch durchziehen zu können, ermordet er den Sohn von Häuptling Mokaschi und lenkt den Verdacht auf die Weißen. In einem Wettlauf mit der Zeit versuchen Winnetou und Old Surehand, den Schurken zu fassen. Nur in allerletzter Sekunde gelingt es ihnen, einen Krieg zwischen Weißen und Indianern zu verhindern ...