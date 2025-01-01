Die große Liebe meines Lebens
111 Min.Ab 12
Der Frauenheld Nick Ferrante und die Nachtclub-Sängerin Terry McKay treffen sich an Bord eines Luxusdampfers auf dem Weg von Europa nach New York. Obwohl Nick einer reichen Erbin als Ehemann versprochen ist und Terry einen Freund in New York hat, verlieben sich die beiden ineinander. Bevor sie von Bord gehen, verabreden sie, sich in sechs Monaten auf dem Empire State Building zu treffen. Doch auf dem Weg dorthin hat Terry einen schweren Unfall ...