Die Liebe ist stark
129 Min.Ab 12
Verfilmung des Bestsellers von Francine Rivers: Im Jahr 1850 verliebt sich der Farmer Michael in Angel, die früher Sarah hieß und als Kind in die Prostitution getrieben wurde. Michael besucht sie regelmäßig, um sich mit ihr zu unterhalten. Obwohl die junge Frau seine Annäherungsversuche ablehnt, bleibt er beharrlich an ihrer Seite. Eines Tages wird sie zusammengeschlagen und stimmt schließlich zu, seine Frau zu werden. Sarahs Vergangenheit lässt sie jedoch nicht los ...