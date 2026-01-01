Immer Ärger mit Grandpa
95 Min.Ab 0
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Immer Ärger mit Grandpa
"Immer Ärger mit Grandpa" - Familien-Spaß mit Robert De Niro und Uma Thurman in den Hauptrollen: Nach dem Tod seiner Frau zieht Rentner Ed bei seiner Tochter ein. Als er aber ausgerechnet im geliebten Zimmer seines Enkels Peter untergebracht wird, ist der Familienfrieden dahin. Peter erklärt seinem Opa heimlich den Krieg und versucht mit allen Mitteln, sein Reich zurückzuerobern. Doch dieser denkt nicht ans Aufgeben und schlägt zurück. Wer wird die Streiche-Schlacht gewinnen?