Jörg Pilawa: Plötzlich arm
91 Min.Ab 12
Hellersdorf gilt als einer der Brennpunkte Berlins. Jeder zweite Jugendliche, der hier aufwächst, hat keinen Berufsabschluss. Jedes vierte Kind lebt in Armut. Jörg Pilawa zieht für eine Woche in das Viertel. Für den Selbstversuch erhält er das Budget, das dem Bürgergeld-Regelsatz entspricht. In Hellersdorf begibt sich der 58-Jährige in ein Milieu, das ihm vorher völlig fremd war, und erfährt am eigenen Leib, was es bedeutet, mit dem Nötigsten auskommen zu müssen.