M.A.S.H.
112 Min.Ab 16
"M.A.S.H." (Mobile Army Surgical Hospital) ist der Name eines US-Militärlazaretts in Südkorea Anfang der 50er Jahre. Nahe der Front in einer öden Gebirgslandschaft leisten Chirurgen, Schwestern und Sanitäter selbstlos ihren Dienst. Frustrationen und Heimweh überspielt die etwas durchgedrehte Truppe mit unerlaubten Partys, selbst gebranntem Schnaps und erotischen Eskapaden. Doch in pausenlosen Einsätzen beweisen sie, dass sie vor allem hervorragende medizinische Fachleute sind.