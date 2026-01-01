Mord ist ihr Hobby: Der letzte freie Mann
84 Min.Ab 12
Jessica Fletcher reist nach Virginia, wo sie in einem Ort namens Culpepper einen Vortrag der Historikerin Dr. Cassandra Hawkins verfolgt, der zurückführt in die Zeit um 1860. Zu der Zeit gab es auch in Culpepper Sklaverei. Damals sorgte ein entflohener Sklave namens Samuel Pinkney für Aufsehen, der angeblich einen Plantagenbesitzer getötet haben soll. Beweise für diese Tat gab es jedoch nie; dennoch wurde Samuel zum Tode verurteilt. Jessica Fletcher lässt der Fall keine Ruhe ...