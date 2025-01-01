Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paranormal Activity - Tokyo Night

87 Min.Ab 16
Die Paranormal-Activity-Reihe macht Halt in Japan: Als Haruka von einer Reise nach Amerika in ihre Heimat zurückkehrt, ist sie auf die Hilfe ihres Bruders Koichi angewiesen. Sie sitzt nach einem Verkehrsunfall im Rollstuhl. Doch damit nicht genug: In ihrem Elternhaus nahe Tokio scheinen plötzlich dunkle Mächte ihr Unwesen zu treiben. Die Geschwister erhalten mithilfe ihrer Überwachungskameras den Beweis, dass sie sich die rätselhaften Geschehnisse nicht nur einbilden.

Genre:
Horror
Produktion:
JP, 2010
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben FUN
Copyrights:
© Wild Bunch Germany GmbH