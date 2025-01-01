Return of the Living Dead III

Zum Inhalt springenBarrierefrei
In den 1960er-Jahren experimentiert die US Army mit chemischem Trioxin, das Tote wiederauferstehen lässt und diese in eine äußerst widerstandsfähige Spezies mutiert. Ziel ist die Kreation von unzerstörbaren Bio-Einheiten, um die Kriegsführung zu revolutionieren. Das Ganze gerät außer Kontrolle und hat fatale Folgen. Die Menschen werden in fleischfressende Zombies verwandelt. Die Regierung setzt alles daran, die kannibalistischen Mörder wieder unter Kontrolle zu bringen.

Genre:
Horror
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
MOVIESPHERE
Copyrights:
© Moviesphere