Spontaneous - Zerplatzt
98 Min.Ab 16
98 Min.Ab 16
Spontaneous - Zerplatzt
Explosiv-lustige Sci-Fi-Komödie von Brian Duffield, die auf dem Roman von Aaron Starmer basiert: An der Covington High ist das Entsetzen groß, als plötzlich eine Schülerin buchstäblich zerplatzt. Was hat diese Explosion ausgelöst? Und bleibt es ein Einzelfall? Leider nein, immer wieder explodieren Teenager ohne ersichtlichen Grund. Während die Wissenschaftler nach einer Erklärung suchen, verlieben sich Mara und Dylan ineinander. Doch hat ihre Liebe überhaupt eine Zukunft?