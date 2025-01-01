The Legend of Gobi
119 Min.Ab 12
Vor langer Zeit gab es ein Königreich mit Menschen, die die Musik liebten. Ein königlicher Offizier mit dem Namen Ilger übernimmt die Macht, und ernennt sich selbst zum neuen König. Nach der Machtübernahme lässt er alle Musikinstrumente verbrennen und alle Musiker töten; nur ein Geiger namens Khuguljirgen überlebt. Obwohl der neue König allmächtig scheint, hat er keinen Thronerben. Aus diesem Grund lässt er die Prinzessin Egeerel entführen und in seinen Palast bringen. Mit der Ankunft der Prinzessin beginnen jedoch unerwartete Ereignisse.