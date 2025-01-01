True Crime Doku: Ein mysteriöser Tod | Autopsie Fall
An einem Gedenktag wird in einem wohlhabenden Vorort eine deutsche Dame erschlagen und brutal ermordet aufgefunden. Eine Autopsie ergibt, dass die eigentliche Todesursache ein Schuss war, der so ausgeführt wurde, dass dies zunächst verborgen blieb. Der Waffensachverständige Sam Barbetta untersucht die Kugeln und stellt fest, dass die Mordwaffe selbstgebaut war – und die Kugeln sind nicht zurückzuverfolgen. Eine fesselnde, innovative True-Crime-Serie, die sich auf die Rolle der forensischen Wissenschaft bei der Aufklärung einiger der rätselhaftesten Verbrechen unserer Zeit konzentriert. Sie zeigt, wie die Untersuchung von DNA, Zähnen, Insekten und anderen Dingen zur Lösung von Verbrechen beitragen kann. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!