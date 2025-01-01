Vivarium
95 Min.Ab 16
Imogen Poots und Jesse Eisenberg als junges Paar auf Immobiliensuche: Gemma und Tom wollen gemeinsam ihr erstes Eigenheim beziehen. Da das Angebot zu wünschen übriglässt, wenden sie sich an eine Agentur. Der Makler zeigt ihnen ein Haus in einer seltsam anmutenden Neubausiedlung und verschwindet plötzlich. Die beiden machen sich auf den Heimweg, landen aber immer wieder vor dem Haus, das sie besichtigt haben. Egal, was sie tun, es scheint keinen Ausweg zu geben.