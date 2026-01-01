Warum eigentlich ... bringen wir den Chef nicht um?
105 Min.Ab 12
Der Alltag der Büroangestellten Doralee, Violet und Judy könnte so angenehm sein, wäre da nicht ihr Chef Mr. Hart, ein Ausbund von einem Tyrann und Ekel. Hart ist nicht nur humorlos und von maßloser Selbstüberschätzung, er versucht auch noch, sich an Doralee heranzumachen und die Leistungen von Violet als seine eigenen auszugeben. Eines Nachts, als die drei sich mal wieder ihren Frust von der Seele reden, reift ein Plan: Warum eigentlich ... bringen wir den Chef nicht um?