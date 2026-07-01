100 % Hotter - Make Me Over
Folge 1: Weniger Mama mehr Mode
45 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6
Die 30-jährige Jodie bekam schon früh ihr erstes Kind und war dementsprechend mit ihren mütterlichen Pflichten beschäftigt. Nun will sie endlich wieder Frau sein und ihren Look von bequem in flippig verändern. Auch Keisha ist eine junge Mutter, die bereit ist, ihre Sexiness mit dem richtigen Make Over wiederzuentdecken.
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