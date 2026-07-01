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100 % Hotter - Make Me Over

Weniger grau mehr Glanz

sixxStaffel 1Folge 3vom 19.07.2026
Weniger grau mehr Glanz

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100 % Hotter - Make Me Over

Folge 3: Weniger grau mehr Glanz

44 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 6

Heute kümmern sich die Style-Experten um das Make Over von Künstlerin Hannah, die in ihren schwarzen, weiten Klamotten versinkt. Die zweifache Mama Molly will sich hingegen wieder begehrenswert fühlen und ihrer bequem-praktischen Alltagskleidung entschwinden.

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