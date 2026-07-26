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100 % Hotter - Make Me Over

Weniger sportlich mehr stylisch

sixxStaffel 1Folge 5vom 26.07.2026
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100 % Hotter - Make Me Over

Folge 5: Weniger sportlich mehr stylisch

44 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6

Die Top-Stylisten kümmern sich heute um Bodybuilderin Nancy, die sich einen glamouröseren, eleganteren Look wünscht. Außerdem kommt Student Dan ins Studio, der einen neuen Lebensabschnitt beginnt und seine langweiligen Outfits im Schrank lassen will.

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