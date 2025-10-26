Weniger bunt mehr BrautJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 3: Weniger bunt mehr Braut
44 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Die Verlobten Kiki und Ben werden bald heiraten. Vorher wollen sie sich jedoch gemeinsam einem Make-Under bei den Profis unterziehen. Während Kiki sich kleidet wie eine Fee aus dem Märchenwald, bevorzugt Ben den düsteren Goth-Stil. Auch im Studio ist die frisch getrennte Single-Mama Cindy, die ihre Tränen unter zig Schichten Make-Up trocknen lässt.
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.
