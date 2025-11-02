100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 5: Weniger süß mehr sexy
44 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Die Verwandlung in ein regenbogenfarbenes Einhorn kostet Taylor Zeit und Geld, das sie nicht hat. Ihr Look ist bei der Jobsuche allerdings nicht gerade förderlich. Becky mag ihre Haut indes orange-braun, doch ihre Sucht nach Selbstbräunern ist außer Kontrolle geraten. Die Style-Profis verpassen den beiden einen alltagstauglichen Look, der jedoch die Persönlichkeit ihrer Träger respektiert.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick