100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 9: Weniger Haut mehr hot
44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Die 20-jährige Charlotte erregt mit ihren feuerroten Haaren und ihren megaknappen Outfits Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Ihr bester Freund Sam hat sie bei den Profis für ein Make-Under angemeldet. Chanices Ehemann hat hingegen keine Geduld mehr mit seiner Frau, denn sie braucht mehr als drei Stunden, um sich fertigzumachen. Ihr übertriebener sexy Look ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch peinlich.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick