Nachbarschaftsstreit mit Unfallflucht Jetzt kostenlos streamen
110 Notruf Deutschland - Polizei im Einsatz
Folge 1: Nachbarschaftsstreit mit Unfallflucht
91 Min.Folge vom 07.07.2022Ab 12
Andreas' und Neles Revier ist Hannover-Lahe. Egal ob tagsüber oder nachts - hier geht es mitunter rabiat zu und die Beamten müssen nicht selten Verstärkung beim Interventionskommando rufen. Ganz anders bei Petra und Holger im ländlichen Kreis Celle. Dort ist es bedeutend ruhiger, die Polizeidichte ist geringer. Das dritte Team bilden die Polizeikommissare Marie und Tobias. Sie schlagen sich im Großstadt-Alltag mit viel Humor durch und sammeln so ihre Erfahrungen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick