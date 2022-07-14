Schlägerei im sozialen BrennpunktJetzt kostenlos streamen
110 Notruf Deutschland - Polizei im Einsatz
Folge 2: Schlägerei im sozialen Brennpunkt
90 Min.Folge vom 14.07.2022Ab 12
Tobias und Marie sind im Süden Hannovers im Einsatz. Ein paar Kilometer weiter nördlich versehen Andreas und Nele ihren Dienst. Hier in der Großstadt verschafft sich die Polizei durch ihre zahlenmäßige Stärke und ein konsequentes Auftreten den nötigen Respekt. Ruhiger geht es in der Lüneburger Heide zu. Dort sind Petra und Holger seit über zehn Jahren auf Streife. Ihre Einsätze reichen von Verkehrsunfällen mit Landmaschinen über verletzte Wildtiere bis zur häuslichen Gewalt.
