Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
112 Notruf Deutschland

Zwischen Straßenkampf und Lebensgefahr

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 13.04.2021
Zwischen Straßenkampf und Lebensgefahr

Zwischen Straßenkampf und LebensgefahrJetzt kostenlos streamen

112 Notruf Deutschland

Folge 1: Zwischen Straßenkampf und Lebensgefahr

90 Min.Folge vom 13.04.2021Ab 12

Sie sind wieder da: Die Rettungssanitäter von Frankfurt. 12 Stunden dauert eine Schicht von Notfallsanitäter Chris Grüne und Rettungssanitäter Markus Seiler. Ihre Patienten: Abgestürzte Partygänger, verletzte Drogensüchtige, Prügelopfer und andere Frankfurter im Ausnahmezustand. Dem gegenüber stehen die Mediziner und Pflegekräfte an der Uniklinik Essen. An der Spitze der Notaufnahme: Oberärztin Carola Holzner. Eine Vollblutmedizinerin, die im Schockraum schwere Fälle behandelt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

112 Notruf Deutschland
SAT.1
112 Notruf Deutschland

112 Notruf Deutschland

Alle 2 Staffeln und Folgen