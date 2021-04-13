Zwischen Straßenkampf und LebensgefahrJetzt kostenlos streamen
112 Notruf Deutschland
Folge 1: Zwischen Straßenkampf und Lebensgefahr
90 Min.Folge vom 13.04.2021Ab 12
Sie sind wieder da: Die Rettungssanitäter von Frankfurt. 12 Stunden dauert eine Schicht von Notfallsanitäter Chris Grüne und Rettungssanitäter Markus Seiler. Ihre Patienten: Abgestürzte Partygänger, verletzte Drogensüchtige, Prügelopfer und andere Frankfurter im Ausnahmezustand. Dem gegenüber stehen die Mediziner und Pflegekräfte an der Uniklinik Essen. An der Spitze der Notaufnahme: Oberärztin Carola Holzner. Eine Vollblutmedizinerin, die im Schockraum schwere Fälle behandelt.
