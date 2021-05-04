112 Notruf Deutschland
Folge 4: Einsatz extrem
85 Min.Folge vom 04.05.2021Ab 12
Sie sind die Helden unseres Alltags: Notfallsanitäter, Ärzte und Ärztinnen, Pflegekräfte und Feuerwehrmänner. In dieser Folge von "112 Notruf Deutschland" treten sie alle gemeinsam auf. Unsere Retter im Schichtdienst - zwischen Frankfurt, Ludwigshafen, Essen und Berlin. Löschen, Leben retten oder einfach nur trösten - in Zeiten von Corona haben deutsche Hilfskräfte mehr zu tun, als jemals zuvor.
