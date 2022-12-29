Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
30 Jahre Quatsch Comedy Club

Bye Bye Thomas

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 29.12.2022
Bye Bye Thomas

Bye Bye ThomasJetzt kostenlos streamen

30 Jahre Quatsch Comedy Club

Folge 2: Bye Bye Thomas

113 Min.Folge vom 29.12.2022Ab 12

Comedy-Legende Thomas Hermanns sagt "Bye Bye" und feiert seinen Abschied von der Moderation des "Quatsch Comedy Club". Nach 30 Jahren für und mit dem Quatsch Comedy Club ist es für ihn an der Zeit, dem Nachwuchs das Mikrofon in die Hand zu reichen. Seinen Abschied feiert Thomas mit einer grandiosen Show aus dem Theater am Potsdamer Platz in Berlin mit vielen tollen Gästen und Comedy-Größen wie Tahnee, Atze Schröder, Lisa Feller, Chris Tall, Oliver Pocher u.v.m.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

30 Jahre Quatsch Comedy Club
ProSieben
30 Jahre Quatsch Comedy Club

30 Jahre Quatsch Comedy Club

Alle 1 Staffeln und Folgen