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9-1-1: Lone Star

Auf Abwegen

Kabel EinsStaffel 4Folge 2vom 25.07.2026
Auf Abwegen

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9-1-1: Lone Star

Folge 2: Auf Abwegen

43 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12

Die 126. heftet sich an die Fersen eines Mannes, der den Wohnwagen seiner Ex-Frau stiehlt, während sie darin schläft, und damit auf den Highway fährt. Er weigert sich anzuhalten. Um T.K. heiraten zu können, muss Carlos sich von Iris scheiden lassen. Sie hat jedoch andere Pläne ...

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