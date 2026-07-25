9-1-1: Lone Star
Folge 4: Ausgeliefert
42 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Carlos wird von einem Psychopathen und seiner Mutter gefangen gehalten. T.K. sucht verzweifelt nach Carlos und ahnt, dass sein Verschwinden mit Iris' Entführung zusammenhängt. Derweil schickt das FBI Owen mit einem versteckten Mikro zu einem Treffen mit O'Brien, wo sich zeigt, dass dieser eine enge Verbindung zu den Honor Dogs hat. Diese wissen mittlerweile, dass es einen Maulwurf unter ihnen gibt.
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9-1-1: Lone Star
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: 20th Century Fox International Television
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