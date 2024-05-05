Der ultimative Männer-Campingtrip: USA und MexikoJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 05.05.2024: Der ultimative Männer-Campingtrip: USA und Mexiko
94 Min.Folge vom 05.05.2024Ab 12
Zwei Länder - ein Abenteuer! Und das auch noch zum Low-Budget Preis. Diesmal erkundet Reporter Raphael Lauer Kalifornien und Mexiko mit dem Wohnmobil. Sein Ziel: Beweisen, dass abseits der Hauptreiserouten, die im Sommer von tausenden Touristen in Wohnmobilen überrollt werden, auch noch echte Abenteuer auf begeisterte Camper und Naturliebhaber warten.