"Dreschers Island" - Eine Familie wandert nach Teneriffa aus
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.11.2024: "Dreschers Island" - Eine Familie wandert nach Teneriffa aus
93 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 12
Der 49-jährige Lars Drescher lebt mit seinen vier Söhnen Luka, Tim, Max und Silas im beschaulichen Möttingen, nahe Augsburg. Seine Freundin Laura ist 30 Jahre jünger als er und das sorgt für ordentlich Dorf-Getuschel. Die beiden haben die Vorurteile satt und sehnen sich nach einem Neustart im Ausland. Der gelernte Fliesenbauer verkauft seine Firma in Deutschland und setzt alles auf eine Karte: die Kanaren-Insel Teneriffa.