Kabel EinsFolge vom 11.08.2024
Das Luxus-Camping-Duell: Italien vs. Niederlande

90 Min.Folge vom 11.08.2024Ab 12

Die "Abenteuer Leben"-Reporter Martina Beils und Tommy Scheel machen den Luxus-Camping-Check: Beide testen je eine Variante auf Ausstattung, Preis und Urlaubs-Feeling. Fünf-Sterne-Glamping in den Alpen vs. Rummel-Ferienpark in den holländischen Dünen. Luxus-Spa und Privatsauna in den Südtiroler Bergen, Achterbahn und Spaßbad auf dem Platz in den niederländischen Nordsee-Dünen. Wo gibt es den besseren Camping-Urlaub fürs Familienbudget?

