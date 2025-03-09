Neue Photovoltaik-Ideen im TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.03.2025: Neue Photovoltaik-Ideen im Test
89 Min.
Den eigenen Strom produzieren, auf regenerative Energie setzen und unabhängig vom Netz sein. Davon träumen laut aktuellen Umfragen so viele Deutsche wie noch nie. Doch lohnt sich diese Investition wirklich? Oder zahlt man aufgrund hoher Anschaffungskosten und wenig Ertrag am Ende drauf? "Abenteuer Leben" testet zwei spannende Alternativen zur klassischen Solaranlage: Ein Hightech-Balkonkraftwerk für Mietwohnungen und ein innovatives Solarziegeldach für Eigenheime.