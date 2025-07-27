3 Männer, ein Roadtrip, ein Ziel: Das beste Texas BBQ!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 27.07.2025: 3 Männer, ein Roadtrip, ein Ziel: Das beste Texas BBQ!
87 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 12
Was macht das Texas BBQ so besonders? Auf der Suche nach dem perfekten Barbecue reisen Moderator Tommy Scheel und sein Team quer durch Texas. Von traditionellen Smokehouses bis zu einem Sterne-Restaurant erkunden sie die vielfältige Welt des Texas BBQ. Sie entdecken, dass es mehr als nur eine Zutat braucht, um das perfekte Fleisch zu grillen - es ist eine Mischung aus Passion, Präzision und echter Hingabe. Mit dabei: "Snow’s BBQ", "Lockhart", "Smitty’s Market" und "Interstellar".