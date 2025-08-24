Vollgas im Miniatur WunderlandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.08.2025: Vollgas im Miniatur Wunderland
93 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 12
Die neueste Herausforderung für den Chef und Obertüftler des Miniatur Wunderlandes Gerrit Braun sprengt alle Dimensionen: Gerrit möchte mit seinem Team die weltweit bekannte Achterbahn "Voltron" aus dem Europa-Park Rust im Maßstab 1:87 detailgetreu nachbauen. Damit wäre die Achterbahn rund 4 Meter lang - die größte Miniatur-Achterbahn aller Zeiten!