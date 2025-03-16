Familie Schröder wandert ausJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.03.2025: Familie Schröder wandert aus
89 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 12
Familie Schröder will nach North Carolina auswandern. Hat ihre neu gegründete Speditionsfirma dort keinen Erfolg, muss die Familie das Land sofort wieder verlassen. Viel Druck für das Ehepaar Nadine und Tjark Schröder. Bevor die Reise in die USA losgeht, gibt es beim Abflug riesige Probleme. Die auf die Maschine gebuchten Haustiere der Familie dürfen auf einmal nicht mit.