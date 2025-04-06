Auf Streife mit US Cop Heidi: Taffe Einsätze in EnglewoodJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
89 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12
Von den Alpen in die Rocky Mountain - die Folge erzählt von der außergewöhnlichen Geschichte der gebürtigen Rosenheimerin Heidi Bradley, die in Colorado als Streifenpolizistin arbeitet. In den ländlichen Alpen Bayerns aufgewachsen, entschied sich Heidi, ihre Heimat hinter sich zu lassen und ein neues Abenteuer zu wagen. Zwischen Einsätzen in den Straßen Denvers und Momenten des Rückzugs in den nahegelegenen Rocky Mountains, gibt Heidi uns einen tiefen Einblick in ihr Leben.