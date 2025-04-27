Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Die Achterbahn "Voltron" in klein im Miniaturwunderland Hamburg

Kabel EinsFolge vom 27.04.2025
Die Achterbahn "Voltron" in klein im Miniaturwunderland Hamburg

Die Achterbahn "Voltron" in klein im Miniaturwunderland HamburgJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 27.04.2025: Die Achterbahn "Voltron" in klein im Miniaturwunderland Hamburg

93 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12

Gerrit Braun, Chef und Obertüftler des Miniatur Wunderlandes Hamburg, möchte mit seinem Team die weltweit bekannte Achterbahn "Voltron" aus dem Europa-Park Rust im Maßstab 1:87 detailgetreu nachbauen. Damit wäre die Achterbahn rund 4 Meter lang - die größte Miniatur-Achterbahn aller Zeiten. Die ersten Versuche sind noch vielversprechend, doch dann nehmen die Rückschläge zu ...

Alle verfügbaren Folgen