Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Mit dem Zug durch Neuseeland

Kabel EinsFolge vom 12.01.2025
Mit dem Zug durch Neuseeland

Mit dem Zug durch NeuseelandJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 12.01.2025: Mit dem Zug durch Neuseeland

89 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12

In einer spektakulären Zugreise quer durch Neuseeland! Atemberaubende Landschaften, vergessene Welten - und das alles für unter 1000 Euro in vier Tagen? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Doch genau das verspricht eine Bahnreise durch Neuseeland mit dem "Scenic Rail Pass". "Abenteuer Leben"- Reporter Raffa Lauer macht den Test und begibt sich auf eine unvergessliche Reise ans andere Ende der Welt.

Alle verfügbaren Folgen