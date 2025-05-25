Die E-Wasserpistole, die die Welt erobertJetzt kostenlos streamen
Von der verrückten Idee zum Global Player: Eine deutsche Erfolgsgeschichte Wer hätte gedacht, dass eine simple Spielzeugidee aus Deutschland die Spielzeugwelt revolutionieren könnte? Sebastian Walter, ein junger Unternehmer aus München, hat genau das geschafft. Mit seiner High-Tech-Wasserpistole, die Technologie aus der Raumfahrt nutzt, mischt er den internationalen Spielzeugmarkt auf. Was macht Sebastians Wasserpistole so besonders, dass sie sogar von Tech-Giganten kopiert wird?