Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 01.06.2025: Moderne Schatzsuche: so sucht man 2025!
Folge vom 01.06.2025
Tagsüber Supermarktmitarbeiter, nach Feierabend Schatzsucher: Sebastian Hahn alias der „Sachsen-Sondler“ möchte den ganz großen Schatz finden. Heute hat er eine einmalige Gelegenheit: zusammen mit Schatzsucher-Kumpel Stefan darf er die Liegewiese eines 115 Jahre alten Freibades im sächsischen Radebeul absuchen. Einen Tag lang haben die beiden Zeit, um mit ihren Metalldetektoren Geld Schmuck und andere verschollene Gegenstände im Erdreich zu finden.