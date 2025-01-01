Thema u. a.: Können Politiker kochen? Achim Müller Spezial zur Bundestagswahl Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
42 Min.Ab 12
"Abenteuer Leben"-Chefkoch Achim Müller nimmt anlässlich der anstehenden Bundestagswahl statt der Jugend diesmal Politiker in der Küche unter die Lupe. Dabei bleibt er seiner provokanten These treu: Auch so mancher Politiker kann nicht kochen! Stimmt das oder wird Achim eines Besseren belehrt?